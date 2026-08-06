Numeri di maglia Lazio 2026/27: le scelte dei nuovi acquisti e l’elenco completo. Restano alcuni dubbi

La Lazio ha esposto quelli che saranno i numeri di maglia dei giocatori di Gennaro Gattuso per la prossima stagione. Ci sono ancora alcune incognite

La nuova Lazio di Gennaro Gattuso sta prendendo forma in vista dell’inizio della stagione 2026/27. Le prime amichevoli estive hanno permesso al tecnico di valutare la condizione della squadra, sperimentare differenti soluzioni tattiche e concedere spazio anche ad alcuni giovani aggregati alla prima squadra.

Indicazioni interessanti sono emerse già durante il test disputato il 26 luglio contro la Flaminia Civita Castellana, terminato 6-0 grazie alle reti di Cancellieri, Dele-Bashiru, Bordon, Ratkov, Rovella e Zaccagni.

Le gare precampionato hanno offerto anche le prime indicazioni sui numeri utilizzati dai calciatori. La pagina ufficiale della prima squadra consente ora di distinguere le assegnazioni presenti nella rosa da quelle provvisorie indossate da alcuni giovani durante la preparazione.

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Numeri di maglia Lazio, Mandas conserva il 35

Tra i portieri, Christos Mandas mantiene la maglia numero 35 e si prepara a ricoprire un ruolo centrale nelle gerarchie biancocelesti. Alle sue spalle Edoardo Motta indossa il 40, mentre Alessio Furlanetto e Davide Renzetti risultano rispettivamente con il 55 e il 59.

Doekhi prende il 5 e Pedraza sceglie il 23

Le principali novità riguardano il reparto difensivo. Il nuovo centrale Danilho Doekhi ha scelto la maglia numero 5, mentre Alfonso Pedraza indosserà il 23. Restano confermati il 2 di Samuel Gigot, il 3 di Luca Pellegrini, il 4 di Patric, il 13 di Alessio Romagnoli e il 17 di Nuno Tavares.

Oliver Provstgaard conserva il 25, Manuel Lazzari il 29 e Adam Marusic il 77. Romano Floriani, inizialmente visto con un numero differente durante la preparazione, compare invece nella rosa ufficiale con il 44, mentre Alessandro Milani ha il 58.

Conferme per Rovella e Taylor

A centrocampo non si registrano particolari rivoluzioni. Nicolò Rovella mantiene il numero 6, mentre Dele-Bashiru continua con il 7. Il 21 appartiene a Reda Belahyane, mentre Kenneth Taylor ha scelto il 24. Confermati anche il 28 di Adrian Przyborek e il 32 di Danilo Cataldi.

Giocatori come Lorenzo Galassi e Federico Farcomeni, utilizzati o convocati durante la preparazione, non risultano al momento inseriti con un numero nella pagina ufficiale della prima squadra. Non è quindi possibile confermare come definitive le assegnazioni viste nei test.

Numeri di maglia Lazio, Zaccagni resta il numero 10

In attacco la maglia più rappresentativa resta sulle spalle di Mattia Zaccagni, confermato con il numero 10. Tijjani Noslin mantiene il 14, mentre Gustav Isaksen figura con il 18.

Il numero 19 appartiene a Boulaye Dia, mentre il centravanti Petar Ratkov ha scelto il 20. Matteo Cancellieri completa l’elenco ufficiale con il 22.

Sana Fernandes, Lorenzo Serra e Gabriele Artistico hanno indossato rispettivamente l’11, il 63 e il 98 nei test estivi, ma questi numeri non compaiono attualmente nella rosa ufficiale pubblicata dal club. Le loro assegnazioni devono dunque essere considerate provvisorie fino a un’eventuale conferma definitiva.

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