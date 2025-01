Petrucci: «Se non dovesse arrivare Casadei arriverà un altro centrocampista. La situazione Fazzini si può riaprire»

Le parole di Matteo Petrucci sui movimenti di mercato della Lazio. Le sue considerazioni

PAROLE– «Su Casadei, per la Lazio il 40% di rivendita è troppo alto. Per il Torino non è un problema. Vediamo cosa succede, il Torino non ha ancora chiuso. Se non dovesse arrivare Casadei arriverà un altro centrocampista. La situazione Fazzini si può riaprire. Patric giovedì o venerdì farà esami approfonditi. Se dovrà operarsi si interverrà sul mercato per prendere un difensore »