Peruzzi: «A Strakosha auguro il meglio. Sarri? Farà bene». E sul derby...

Angelo Peruzzi – ex club manager della Lazio – ha commentato la nuova squadra targata Sarri: ecco le sue parole

Angelo Peruzzi – ormai ex club manager della Lazio – ha rilasciato qualche dichiarazione a margine della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici 2020/2021, al Salone D’Onore del Coni. Ecco le sue parole, riportate da Corrieredellosport.it:

SARRI – «Sarri è un grande allenatore. Dovunque è andato, da Napoli in avanti, ha fatto bene. Poi dire a inizio campionato cosa si può vincere è un’utopia. Ci sono tutti i presupposti per far bene ma non puoi mai sapere, il calcio è bello per questo».

DERBY – «Il derby di domenica come spartiacque? Non credo, siamo all’inizio del campionato, è troppo presto. Bisogna vedere, c’è ancora una partita di mezzo, ma il derby è un match a parte e non conta niente chi è davanti in classifica, chi sta male o chi sta bene».

STRAKOSHA – «Ho sentito Thomas dopo un minuto che era finita la partita, ci siamo mandati messaggi. È stato un errore. So che è un bravissimo ragazzo e un bravissimo portiere, quindi gli auguro ogni bene».