Penalizzazione Juve, i bianconeri lo stesso in Champions? Ecco tutte le ipotesi, in attesa della decisione della Corte d’appello

La richiesta del procuratore federale Giuseppe Chiné alla Corte Federale d’Appello per quanto riguarda il processo plusvalenze della Juve e di 11 punti di penalità, con i bianconeri che momentaneamente sarebbero fuori dall’Europa. In questo ipotetico scenario la Lazio sarebbe seconda in classifica e automaticamente in Champions, secondo sportface, però, ci sarebbero delle combinazioni per far sì che i bianconeri giochino comunque la Champions l’anno prossimo.

Batte l’Empoli, batte il Milan con almeno due gol di scarto e batte l’Udinese. La Roma non fa 9 punti nelle ultime tre giornate. In quest’eventualità, la Juventus chiuderebbe infatti a quota 67 punti, e in caso di arrivo a pari merito con il Milan avrebbe una differenza reti migliore (a meno che i rossoneri non battano il Verona 15-0). Bisogna però prima attendere la decisione della Corte d’appello.