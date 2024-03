Pellegrini a LSC: «Giorni anormali, per 100 minuti mettiamo da parte le emozioni»

Luca Pellegrini, esterno della Lazio, ha parlato così prima del fischio d’inizio del match con il Frosinone: le dichiarazioni

LE PAROLE – «Per noi è stata una settimana complicata, non sarebbe normale far finta di niente. Dobbiamo essere bravi a mettere da parte per 100 minuti le emozioni e pensare solamente a questa partita. Sarà una motivazione per fare bene stasera. Una gara ad alto ritmo, loro in casa giocano un tipo di calcio diverso rispetto a quello che propongono in trasferta. Noi dobbiamo essere bravi a prescindere dalla partita che troveremo, faremo il possibile per vincere»