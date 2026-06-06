Pellegrini Como, Fabregas stravede per l’esterno! Ecco perché si può fare

Pellegrini Como, Cesc Fabregas ha individuato nell’esterno della Lazio il profilo giusto per la corsia anche in ottica della Champions League

Il Como non vuole smettere di sognare e, dopo la storica qualificazione nell’Europa che conta, pianifica i grandi colpi per rinforzare la rosa. L’obiettivo principale per la corsia mancina è diventato, ora più che mai, Luca Pellegrini. Il club lariano ha necessità di blindare la fascia sinistra, soprattutto perché il rinnovo di Alberto Moreno è in forte dubbio: lo spagnolo, ex Liverpool, chiede maggiore minutaggio dopo una stagione passata spesso all’ombra del giovane connazionale Alex Valle.

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Calciomercato Como: l’idillio tattico con Luca Pellegrini

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il profilo dell’esterno di proprietà della Lazio è in cima alla lista dei desideri di Cesc Fabregas ormai da tempo. Già nel gennaio 2025 c’erano stati contatti intensi, poi sfumati per la complessa formula del riscatto del giocatore. Il tecnico dei lombardi apprezza l’aggressività agonistica e il carattere energico del classe ’99, doti fondamentali per una squadra che ama difendere e aggredire alta. Inoltre, la duttilità tattica permette a Luca Pellegrini di agire sia come terzino bloccato in una difesa a quattro sia come esterno a tutta fascia.

Esperienza europea: perché serve Luca Pellegrini

A 27 anni, il difensore romano si trova nel pieno della maturità calcistica. Fabregas ha espresso chiaramente la necessità di inserire elementi di “età intermedia” in una delle rose più giovani della Serie A. In questo senso, l’innesto di Luca Pellegrini garantirebbe quell’esperienza internazionale fondamentale per affrontare la Champions League, grazie alle sue venti presenze accumulate nelle coppe europee e all’avventura all’estero vissuta in Germania con la maglia dell’Eintracht Francoforte.

Questione liste e cifre: l’affare Luca Pellegrini decolla

L’operazione presenta anche importanti vantaggi burocratici ed economici. Essere un calciatore italiano è un fattore decisivo per il Como in ottica di composizione delle rigide liste UEFA. Anche i costi del cartellino giocano a favore dei lariani: la Lazio potrebbe lasciar partire il giocatore per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Se i nodi contrattuali verranno sciolti, l’approdo di Luca Pellegrini alla corte di Fabregas potrebbe diventare presto realtà.