Pellegrini (A.g Sarri): «Il Panatinaikos voleva Maurizio a tutti i costi, ma lui ha declinato l'offerta per QUESTO motivo» - Lazio News 24

Pellegrini, lo storico manager del tecnico toscano parla della trattativa con il club greco: ecco le sue parole

Ai microfoni di Sportitalia ha parlato lo storico manager di Sarri Pellegrini, il quale ha fatto il punto sul futuro di Sarri e sulla trattativa con il Panatinaikos

PAROLE – Mi sento in dovere di ringraziare il club, i massimi dirigenti e chi ha fatto di tutto per portare Maurizio in Grecia. Siamo stati colpiti per lo stile evidenziato all’interno della trattativa, un fair-play con pochi precedenti. Sono venuti in Italia, ci hanno incontrato, hanno fatto un’offerta d’oro e sulla carta irrinunciabile. Soltanto che per Sarri è un momento particolarmente delicato, almeno in queste settimane non se la sente di lasciare l’Italia. Ma il Panathinaikos ha fatto davvero un pressing silenzioso e ammirevole, ripetendo in più occasioni che avrebbero aspettato pur di coronare il loro sogno di mettere Sarri al centro del progetto. Abbiamo dovuto declinare la proposta per i suddetti motivi e perché ci sembrava giusto metterli nella condizione di fare un’altra scelta. Ma siamo grati e speriamo che in futuro ci possa essere un’altra opportunità, loro con noi sono stati straordinari