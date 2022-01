Pelè, la figlia rassicura: «Sta bene ed è a casa, lui è fortissimo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Arrivano per fortuna buone notizie sullo stato di salute di Pelè: è la figlia a rassicurare sulle condizioni della leggenda brasiliana

La figlia di Pelè ha mandato un messaggio al mondo sul suo profilo Instagram, rassicurando sulla stato di salute del grande campione brasiliano. Ecco le sue parole:

IL MESAGGIO – «Non so quali notizie circolino, ma sto ricevendo tanti messaggi e sono tutti preoccupati. Non è cambiato nulla e non c’è niente di nuovo, mio papà va in ospedale tutti i mesi, anche due volte al mese. Sta a casa, sta bene e sta recuperando. Lui è super forte».