Pedullà: «Immobile? Il suo futuro lo può chiarire solamente lui. Berardi...»

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Alfredo Pedullà, il quale rilascia alcune dichiarazioni riguardo Immobile e il suo futuro, e Domenico Berardi che piace molto alla Lazio

IMMOBILE – A me risulta che l’offerta sia arrivata, te lo posso garantire. Sono 40 anni che si fanno comunicati di smentite. Se sono sicuro di quello che dico c’è un motivo. Mi sono permesso di aggiungere che questa cosa sarebbe passata attraverso la decisione definitiva di Immobile. Ciro non è mai stato così tormentato come in questo momento. Io spero ovviamente che possa restare e una cosa è certa: questa situazione la può chiarire solamente Ciro. A lui hanno offerto un totale di 36 milioni di euro. E alla Lazio tra i 30 ed i 35 milioni. Due anni più opzione. E per qualsiasi calciatore al mondo, questa situazione sarebbe complessa e difficile. Detto questo io spero e mi auguro che Ciro possa restare alla Lazio

BERARDI – È una situazione davvero particolare. Se tu sei davanti a una vetrina e vedi un orologio da 20mila euro e a tua moglie dici: “Voglio solamente questo, gli altri non mi piacciono”, ma nel negozio non entri… questa è la situazione di Berardi. Secondo me alla Lazio interessa perché piace molto a Sarri ma quando Carnevali ha incontrato Lotito, gli ha detto: “Ma lo devo sapere dai giornali che ti piace?”. La risposta è stata: “Per ora lascia perdere”. Quindi questa è la verità, questa è la situazione. Il tassametro scorre veloce, il tempo corre. Le squadre – non solo la Lazio – dovrebbero avere anche il tempo per sostituire giocatori che potrebbero partire. Il costo di Berardi? Oggi con 20 + bonus lo prendi