Pedro Zaccagni, è ballottaggio per il match con il Venezia

Ballottaggio in vista in casa Lazio per la sfida di lunedì contro il Venezia: in ballo ci sono Pedro e Zaccagni

A piccoli passi si avvicina la sfida di lunedì contro il Venezia. Sarri è già in preda ad alcuni dubbi di formazione, visti anche i diffidati che rischiano di saltare il derby.

Come sottolineato da Leggo, il ballottaggio principale sarà quello tra Pedro e Zaccagni, entrambi in diffidati. Soltanto uno tra lo spagnolo e l’ex Verona scenderà in campo nel match contro i lagunari per completare il tridente con Felipe Anderson e Immobile.