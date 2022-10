Pedro, è l’ora del rilancio: oggi in campo dal 1′?

Pedro oggi potrebbe scendere in campo dal primo minuto nel match contro lo Sturm Graz: lo spagnolo sembra finalmente al top

Qualche acciacco e problema fisico, ma anche due gol contro Inter e Cremonese. L’avvio di stagione di Pedro è stato caratterizzato senza dubbio da alti e bassi.

Ora però lo spagnolo sembra essere finalmente al top. Ed ecco che, come sottolineato dal Corriere dello Sport, l’ex Chelsea oggi dovrebbe tornare titolare, concedendo un turno di riposo a uno tra Felipe Anderson e Zaccagni. L’occasione giusta per il rilancio e per prendersi la scena.