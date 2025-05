Pedro a Reina: l’omaggio dello spagnolo al suo ex portiere sia in Nazionale che in biancoceleste: le parole dell’attaccante

Pedro a Reina. In seguito all’addio annunciato del portiere, l’ex compagno dell’estremo difensore Pedro ha voluto dedicare alcune righe sui social per il suo vecchio amico. In particolare l’attaccante della Lazio ha condiviso un post sui social dove ha dedicato alcune righe all’ex compagno. Le parole sull’addio alla Serie A:

«Congratulazioni Pepe Reina per la tua fantastica carriera, per tutto quello che hai ottenuto!!! È stato un grande piacere giocare e divertirsi insieme per tanti anni in Nazionale e Lazio, quanti momenti indimenticabili! Auguro il meglio a te e alla tua famiglia in questa nuova fase che inizia. Non cambiare mai leggenda!!».