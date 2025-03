Pedro a LSC: «Il Torino è una squadra fisica e difficile ma noi per vincere dobbiamo fare questo in campo»

Pedro, il calciatore spagnolo a pochi minuti dalla sfida della Lazio con il Torino rilascia nel pre partita alcune considerazioni: le sue parole

PAROLE – Sarà una gara difficile per noi, ma abbiamo l’opprotunità di giocare in casa, davanti ai nostri tifosi, dobbiamo fare una bellissima prestazione per ottenere punti. Dobbiamo pensare gara dopo gara e quando siamo in campo dare tutto, soprattutto in queste gare che mancano, per ottenere qualcosa fino alla fine della stagione. Spero di dare il mio contributo in questo periodo importante della stagione, il più importante, oggi abbiamo l’opportunità di fare punti e una bella prestazione. Il Toro è una squadra molto fisica e in forma