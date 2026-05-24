Pedro diventa leggenda: gol, MVP e un nuovo record da applausi per il canario

Pedro, l’ultima notte biancoceleste si trasforma in un nuovo capitolo di storia dell’attaccante spagnolo! I numeri della sua stagione e non solo

L’ultima partita di Pedro con la maglia della Lazio si è trasformata in una serata dal forte valore simbolico, ma anche statistico. L’attaccante spagnolo ha salutato il popolo biancoceleste con un gol e con il titolo di MVP del match nella sfida contro il Pisa, chiudendo la sua esperienza capitolina con un’altra pagina da ricordare. Un epilogo significativo per un giocatore che, anche nell’ultima stagione, è riuscito a lasciare il segno nonostante l’età e una gestione inevitabilmente più attenta del minutaggio.

🎧 Ascolta Lazio News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie biancocelesti. Clicca qui!

Pedro Lazio, il record di marcatore più anziano continua a crescere

La rete realizzata contro il Pisa ha permesso a Pedro di migliorare il proprio record personale e storico con la Lazio. Il canario è infatti diventato ancora una volta il marcatore più anziano della storia biancoceleste, andando a segno a 38 anni, 9 mesi e 25 giorni. Un dato che racconta la longevità di un campione capace di rimanere competitivo ad altissimo livello, confermando qualità tecnica, intelligenza tattica e freddezza sotto porta.

Il gol contro il Pisa ha consegnato a Pedro anche un altro riconoscimento importante: per il secondo anno consecutivo è stato il miglior marcatore stagionale della Lazio. In questa annata ha chiuso a quota cinque reti, condividendo il primato con Tijjani Noslin e Gustav Isaksen. Un risultato ancora più particolare se si considera che tutti i suoi gol stagionali sono arrivati nel 2026.

Pedro Lazio, un dato europeo che conferma la sua grandezza

Nel corso dell’anno solare, Pedro è diventato anche il giocatore più anziano tra quelli capaci di raggiungere almeno cinque gol nei cinque maggiori campionati europei. Un dato che rende ancora più speciale il suo finale in biancoceleste e certifica la grandezza di un campione capace di salutare la Lazio nel modo più bello: segnando, emozionando e lasciando un’eredità pesante.

Ultimissime Lazio LIVE: le parole nel post partita di Pedro e tanto altro