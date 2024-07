Pedro: «La mia partenza dal Barça è stata difficile. Periodo incredibile per me. Giocare con Messi, Xavi, Iniesta….». Le parole del giocatore

Pedro è un giocatore della Lazio dall’estate del 2021, ma il Barcellona è il club con cui ha vinto di più. Protagonista di una chiacchierata con il giornalista Gerard Romero, ha parlato del suo addio. Le sue parole.

PAROLE– «La mia partenza dal Barça è stata difficile perché era il club della mia vita e ci sono stato per molti anni. Il presidente era con me, ma l’allenatore non tanto. Mi piace il modo in cui me ne sono andato, con l’affetto dei miei compagni di squadra e dei tifosi. È stato un periodo incredibile per me. Giocare con Messi, Xavi, Iniesta…. Tutti loro mi hanno permesso di segnare in tutte le competizioni. Ho avuto il privilegio di vivere tanti momenti unici nella mia carriera ».