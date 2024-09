Pedro Lazio, lo spagnolo A RISCHIO TAGLIO per l’Europa League. C’è questo PROBLEMA: ora Baroni deve RIFLETTERE

Pedro Lazio, lo spagnolo a rischio taglio per l’Europa League. C’è un problema per i biancocelesti: ora Baroni riflette

Come scrive il Corriere dello Sport, Pedro è il principale indiziato a rischio tagli per la lista che la Lazio dovrà presentare entro domani per l’Europa League. Il regolamento non permette infatti di considerare Tchaouna come un Under e i biancocelesti devono togliere qualcuno dall’elenco.

Lo spagnolo è ormai ai margini ed è considerato una riserva: Baroni ha comunque ancora 24 ore di tempo per riflettere sul da farsi. Poi, la sua scelta sarà definitiva.