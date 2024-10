Pedro sprona la Lazio: «Dobbiamo puntare a vincere, dobbiamo seguire il loro esempio...»

Le parole di Pedro, attaccante della Lazio, su quale deve essere l’obiettivo dei biancocelesti in Europa League

Nel corso della conferenza stampa prima della sfida di Europa League della Lazio contro il Twente, Pedro ha parlato di quale deve essere l’obiettivo dei biancocelesti in Europa. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «La Lazio deve sempre puntare a vincere ogni titolo, ogni competizione è molto importante. Lo scorso anno ha vinto l’Atalanta e quest’anno abbiamo la qualità per farlo, è presto per dire chi può essere favorito, ci sono tante squadre forti e non è mai facile vincere questo trofeo. Abbiamo però le possibilità per arrivare fino in fondo, domani sarà una partita molto complicata ma siamo qua per fare una bella prestazione e ottenere i punti come fatto nelle prime due partite».

CONTINUA A LEGGERE QUI