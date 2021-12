Pedro, numeri super: media gol come al Barcellona e al Chelsea

Pedro è il grande protagonista di questa prima parte di stagione della Lazio. A dirlo sono soprattutto i numeri dello spagnolo

Un girone d’andata davvero super. Può essere descritto così il girone d’andata di Pedro con la maglia biancoceleste. A dirlo, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, sono i numeri.

Lo spagnolo ha segnato 5 volte nelle ultime 9 gare di Serie A. In più ha anche fornito 2 assist. Il numero di reti è uguale a quello della stagione 2018/19, quando giocava con il Chelsea, Il suo record risale al 2013/2014: 11 gol con il Barcellona. Insomma, Pedro sembra vivere una seconda giovinezza. E la Lazio non può non affidarsi a lui, vista anche l’assenza di Immobile.