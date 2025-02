Pedro Lazio, l’elogio di un bomber senza età, Perrone: «Attaccante da podio, ecco cosa manca per il record»

Pedro Lazio, l’elogio di Massimo Perrone allo spagnolo che a 37 anni è il secondo miglior marcatore stagionale del club

Massimo Perrone sul Corriere della Sera ha parlato di Pedro: l’attaccante spagnolo che nonostante i 37 anni di età è con Zaccagni il secondo miglior marcatore della Lazio in questa stagione, con 9 gol e dietro solo a Castellanos. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Un attaccante da podio. Quello stagionale, perché dopo Castellanos (12 reti) c’è lui, Pedro, 9 gol come Zaccagni. Ma anche nella storia della Lazio, perché il titolatissimo spagnolo, 25 trofei in carriera e 29 reti in biancoceleste (59° all time), insegue solo Di Canio e Klose per diventare il più vecchio marcatore in 125 anni. Di Canio segnò l’ultima rete all’Empoli, un sinistro in diagonale, quando aveva un paio di mesi in più, il 2 aprile 2006, a 37 anni, 8 mesi e 24 giorni. Pedro ha firmato la doppietta al Monza a 37 anni, 6 mesi e 12 giorni. Segnando dal 22 aprile in poi sorpasserebbe il vecchio cuore biancoceleste. Klose chiuse il 15 maggio 2016 con l’unico rigore con la maglia della Lazio, «invocato» dal pubblico nel giorno dell’addio contro la Fiorentina. Aveva 37 anni, 11 mesi e 6 giorni. Per superarlo ci vorrebbe un gol ad agosto, rinnovando il contratto. Nessun problema, per Baroni: ‘Ho detto a Pedro che deve fare ancora 4 anni con noi…’».