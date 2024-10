Pedro Lazio, contro il Genoa sfondato il muro dei 200 gol: il dato dell’attaccante spagnolo

Pedro Lazio, lo spagnolo sta continuando a stupire tutti in questa stagione e con la rete contro il Genoa e arrivato a quota 200 gol in carriera

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, considerando i gol anche con il Barcellona B, Pedro ha raggiunto le 200 reti in carriera contro il Genoa. Un dato importante per un giocatore che ha vinto tutto e che sta riscoprendo una seconda giovinezza sotto la guida di Marco Baroni.

Sono ben 4 le marcature in questo avvio di stagione per l’attaccante della Lazio, il quale spesso è stato decisivo sia in campionato e sia in Europa League.