Pedro sicuro: «Entusiasmante affrontare Vardy. Sulla Lazio penso che la situazione attuale...» - Lazio News 24

Pedro sicuro: «Entusiasmante affrontare Vardy. Sulla Lazio penso che la situazione attuale…»
Le parole di Pedro in vista della gara tra la Lazio e la Cremonese. La situazione attuale
In vista della prossima giornata di Serie A, Pedro ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sul momento della Lazio e sugli obiettivi stagionali, puntando l’attenzione sul recente successo ottenuto a Parma e sulla necessità di dare continuità ai risultati.
L’attaccante spagnolo ha elogiato il ruolo di Jamie Vardy, definendolo un “gran finalizzatore” e sottolineando il rispetto per le qualità dell’avversario, ma ha ribadito che la Lazio dovrà concentrarsi sulla propria partita per ottenere un risultato positivo.
Pedro ha poi evidenziato l’importanza della recente vittoria all’“Ennio Tardini” contro il Parma, dove i biancocelesti hanno conquistato tre punti fondamentali: un risultato che ha portato fiducia all’interno del gruppo, soprattutto giocando in inferiorità numerica e mostrando carattere. Per l’ex attaccante del Chelsea e della Roma, però, è fondamentale dare seguito a quel successo se la Lazio vuole continuare a lottare per obiettivi importanti in campionato.
Le parole di Pedro evidenziano quanto la squadra di Maurizio Sarri abbia bisogno di mantenere il livello di prestazioni mostrato recentemente, soprattutto per inseguire i posti di vertice in Serie A. La vittoria contro il Parma ha ridato entusiasmo nell’ambiente biancoceleste, ma Pedro invita i compagni a non sedersi sugli allori: negli scontri diretti e nelle partite chiave sarà necessario confermare ritmo, intensità e solidità per raccogliere punti preziosi.
Con l’esperienza e la leadership di giocatori come Pedro, la Lazio spera di trasformare momenti positivi in una striscia di risultati utili, fondamentali per restare nella lotta europea e migliorare la posizione in classifica.
