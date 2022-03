Pedro e Felipe Anderson, la Roma nel mirino

Pedro e Felipe Anderson saranno le frecce all’arco di Sarri nel derby contro la Roma, vista l’assenza di Zaccagni

Entrambi, come sottolineato da Il Messaggero, hanno già colpito nella partita d’andata. In questa stagione lo spagnolo e il brasiliano sono letteralmente rinati e la stracittadina di domenica potrebbe rappresentare per loro la ciliegina sulla torta.