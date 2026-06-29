Pedro: «Con la Lazio penso di aver chiuso nel migliore dei modi! Tenerife? Valuto l’idea»

Pedro è tornato a parlare del proprio addio alla Lazio e delle prospettive future! Le dichiarazioni dell’ex biancoceleste

Il calciomercato internazionale osserva con attenzione le parole di Pedro, l’ex fuoriclasse della S.S. Lazio che, nonostante l’addio ai biancocelesti, non pare ancora pronto a porre la parola fine alla sua leggendaria carriera agonistica. In una toccante intervista rilasciata ai microfoni di Rtvc, il campione spagnolo ha analizzato il suo futuro, allontanando per il momento l’ipotesi di un ritiro immediato dal rettangolo verde. Il mirino del veterano è puntato con decisione verso la terra natia.

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Il sogno concreto resta quello di chiudere il suo percorso professionale proprio in Spagna, indossando nuovamente la maglia del Tenerife, il club dove tutto ha avuto inizio. Nonostante le 38 primavere, la voglia di scendere ancora in campo rimane altissima, alimentata da una condizione fisica ancora invidiabile e da una fame di calcio che non accenna a diminuire. Per il popolo canario, un suo ritorno rappresenterebbe il coronamento di un mito pronto a tornare alle origini dopo aver vinto in Europa. Le parole riprese da alfredopedulla.com:

«Con la Lazio penso di aver chiuso nel migliore dei modi. Ora non so cosa farò. Il Tenerife? Mi fanno sempre questa domanda e devo dire che è un’idea che mi ha sempre affascinato, la stiamo valutando, vedremo cosa succederà. Tornare a casa e ritirarsi nel proprio Paese è la cosa migliore per chiunque e ovviamente piacerebbe anche a me».