Clamoroso Frattesi-Lazio! La Lega Serie A sospende l’operazione

Colpo di scena nell’affare Frattesi-Lazio! La Lega Serie A ha sospeso al momento l’operazione. I dettagli

Un vero e proprio colpo di scena scuote l’ambiente biancoceleste e il calciomercato estivo. Quando la trattativa sembrava ormai giunta ai dettagli finali, con i tifosi pronti ad accogliere il nuovo rinforzo a centrocampo, l’operazione che avrebbe dovuto portare Davide Frattesi alla Lazio ha subito un’improvvisa e inaspettata frenata. L’affare, che appariva virtualmente concluso, si trova al momento in una fase di totale stallo bureaucratico.

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Il no della Lega blocca l’arrivo di Frattesi alla Lazio

A lanciare l’indiscrezione bomba che sta facendo tremare la piazza capitolina è stata la redazione di Sky Sport. Secondo quanto ricostruito dall’emittente, l’operazione per Davide Frattesi alla Lazio è attualmente sospesa: la Lega Serie A non ha infatti rilasciato il proprio benestare burocratico e formale per il completamento del trasferimento. Un intoppo amministrativo e procedurale del tutto inatteso che ha congelato il passaggio del centrocampista azzurro alla corte del presidente Claudio Lotito. Arrivano ulteriori aggiornamenti legati al motivo del blocco: secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Lega avrebbe comunicato alle squadre che la sospensione sarebbe dovuta all’indice di liquidità.

Il retroscena sulle visite mediche di Frattesi alla Lazio

Il blocco è arrivato proprio sul più bello, cogliendo di sorpresa sia la dirigenza che lo stesso entourage del calciatore. Frattesi era infatti prontissimo a mettersi in viaggio già nella mattinata odierna per raggiungere la Capitale, svolgere le visite mediche di rito presso la clinica Paideia e poi apporre la propria firma sul nuovo contratto. Il programma della giornata è stato però inevitabilmente stravolto a causa del mancato via libera istituzionale, costringendo il giocatore a rimanere in attesa di ulteriori sviluppi.

Cosa succede ora per il passaggio di Frattesi alla Lazio

In questi minuti frenetici, le parti coinvolte nell’operazione e i legali dei club stanno lavorando alacremente a contatto con gli uffici della Lega per comprendere la natura precisa dell’inghippo e superare l’ostacolo normativo. L’obiettivo della dirigenza capitolina è quello di risolvere la criticità nel minor tempo possibile per non far saltare un acquisto considerato fondamentale per gli equilibri tattici della squadra. Le prossime ore saranno decisamente calde e verosimilmente determinanti per capire se il trasferimento di Davide Frattesi alla Lazio si sbloccherà definitivamente o se rischierà di trasformarsi in uno dei casi di mercato più spinosi dell’estate.