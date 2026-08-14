Tavares non è incedibile: sondaggio del Milan per il portoghese

Tavares potrebbe partire: infatti il Milan ha chiesto informazioni per il terzino lusitano! La Lazio valuta lo scenario

La sessione estiva di calciomercato entra nel vivo e in casa Lazio si lavora alacremente per definire l’organico a disposizione del tecnico Gattuso. Dopo aver praticamente sistemato e blindato la linea mediana del campo grazie all’arrivo di Davide Frattesi — le cui visite mediche di rito sono previste proprio nella giornata odierna —, la dirigenza biancoceleste sa che è arrivato il momento di concentrarsi sul fronte uscite. Per finanziare ulteriori colpi e sfoltire una rosa fin troppo numerosa, diversi profili sono finiti sulla lista dei scontenti o dei cedibili.

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Il Milan mette nel mirino Nuno Tavares per la corsia di sinistra

Tra i nomi caldi in uscita c’è indiscutibilmente quello di Nuno Tavares. Il terzino sinistro portoghese, dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi sul piano fisico e tattico, è pronto a salutare la capitale per intraprendere una nuova avventura professionale. Sulle sue tracce si è inserito con grande decisione il Milan, alla ricerca di un profilo dinamico e pronto per rinforzare la propria fascia sinistra. I rossoneri hanno avviato i primi contatti esplorativi per capire i margini di manovra e le cifre di un’eventuale trattativa.

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Gli aggiornamenti sul futuro di Nuno Tavares

A confermare l’interesse del club di via Aldo Rossi è stato l’esperto di mercato Nicolò Schira. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X, il giornalista ha rivelato che i rossoneri hanno ufficialmente chiesto informazioni alla Lazio per valutare le condizioni del trasferimento del portoghese. Il calciatore lusitano avrebbe già dato il proprio gradimento di massima all’operazione, considerandosi pronto a lasciare Formello per approdare alla corte rossonera.

La clausola dell’Arsenal pesa sulla cessione

Un elemento chiave nell’intera trattativa riguarda le condizioni economiche stipulate al momento del suo acquisto da parte dei capitolini. L’Arsenal, club da cui la Lazio aveva prelevato il giocatore, vanta infatti una percentuale del 40% sulla futura rivendita del terzino. Questo dettaglio spinge il presidente biancoceleste a non concedere sconti sul prezzo del cartellino: per realizzare una plusvalenza consistente e coprire la quota spettante ai Gunners, la richiesta economica per il cartellino di Nuno Tavares resta elevata, rendendo i prossimi giorni decisivi per capire se il Milan affonderà definitivamente il colpo.