Nuova vita per Pedro dopo l’addio alla Lazio: sarà commentatore di DAZN

Dopo l’addio alla Lazio da qualche settimane Pedro si cimenterà in una nuova realtà: infatti sarà commentatore di DAZN

Il mondo del calcio saluta uno dei suoi interpreti più vincenti e iconici degli ultimi vent’anni. Per Pedro è giunto il momento di chiudere un capitolo straordinario della propria vita e di aprirne subito un altro, sempre legato al rettangolo verde ma da una prospettiva completamente inedita. L’ormai ex attaccante esterno della Lazio, infatti, ha deciso di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo, disputando la sua ultima partita ufficiale allo stadio Olimpico.

Ultimissime Lazio LIVE: prima offerta del Napoli per Gila, si attende l’addio di Romagnoli. Su Rovella e il nuovo stadio…

L’ultima recita con la maglia della Lazio prima del ritiro

La sfida di campionato contro il Pisa ha rappresentato l’atto finale della gloriosa carriera sul campo della leggenda spagnola. Come annunciato dall’ex fuoriclasse di Barcellona e Chelsea attraverso il proprio profilo ufficiale di Instagram, il sipario sulla sua epopea da calciatore si è abbassato davanti al pubblico romano. Finita l’avventura con la Lazio, per il campione del mondo si aprono adesso le porte di una nuova e stimolante avventura professionale nel mondo dei media.

La nuova avventura televisiva di Pedro a DAZN Spagna

Il futuro dell’ex numero 9 biancoceleste sarà dietro a un microfono, precisamente nelle vesti di opinionista e commentatore tecnico. Secondo quanto confermato dallo stesso Pedro sui propri canali social, l’emittente streaming DAZN Spagna lo ha ufficialmente ingaggiato per arricchire la propria squadra di esperti a partire dalla prossima stagione sportiva.

La reunion tra Pedro e Pepe Reina per commentare la LaLiga

L’ex attaccante della Lazio non affronterà questa nuova sfida da solo. All’interno degli studi di DAZN Spagna, infatti, il calciatore classe 1987 ritroverà un grande amico ed ex compagno di squadra sia in Italia che nella nazionale iberica, ovvero il portiere Pepe Reina. La coppia analizzerà e commenterà tutte le sfide più calde della prossima LaLiga, garantendo competenza ed esperienza internazionale ai telespettatori.