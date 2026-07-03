Pedraza: «Pepe mi ha parlato della Lazio! Non ci ho pensato due volte a venire in questo grande club»

Alfondo Pedraza si è presentato ai tifosi biancocelesti spiegando la sua scelta di diventare un nuovo giocatore della Lazio: le sue parole

Alfonso Pedraza è ufficialmente il nuovo terzino sinistro della Lazio. Il difensore spagnolo, primo acquisto del mercato biancoceleste, si è presentato attraverso i canali ufficiali del club, spiegando i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta della società capitolina. Dopo una lunga esperienza in Spagna, il giocatore ha scelto di mettersi alla prova in Serie A, in un campionato diverso e in una piazza ambiziosa. Le sue parole:

NUOVA ESPERIENZA – «Dopo tanti anni in Spagna volevo mettermi alla prova in un altro campionato. L’Italia mi piace molto perché è un Paese simile alla Spagna, così quando ho saputo dell’interessamento della Lazio non ci ho pensato due volte a venire in questo grande club. L’obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile in classifica e magari vincere un trofeo per regalare una gioia importante ai tifosi».

REINA E ALBIOL – «Ovviamente anche giocare in Europa sarebbe un aspetto fondamentale, prima di venire alla Lazio ho parlato molto con Raul Albiol e Reina. Pepe conosce perfettamente la Lazio ed è un mio grande amico. Mi ha parlato benissimo e questo mi ha aiutato a prendere questa decisione. La Lazio è un punto di riferimento del calcio italiano ed europeo. E’ una squadra molto conosciuta anche in Spagna, parliamo di una grande società in cui hanno giocato tanti calciatori spagnoli e anche questo ha avuto peso nella mia scelta».

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LAZIO E GATTUSO – «Lo scorso anno, da quando ho saputo che sarei venuto qui ho seguito alcune partite, non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e inserirmi il prima possibile, voglio aiutare la squadra da subito. Ho già avuto modo di parlare con Gattuso, mi ha dato il benvenuto e ci siamo detti di metterci subito al lavoro».

PROFILO TECNICO – «Mi considero un calciatore generoso, che ama puntare con la palla il fondo del campo più volte durante il mach, sono anche molto intenso con buona conduzione di palla. Sono pronto a dimostrare le mie qualità anche qui. Non ho mai avuto grandi idoli nel calcio, i punti di riferimento sono i miei genitori che hanno ancora oggi un ruolo centrale nella mia vita. Come terzino sinistro mi è sempre piaciuto Jordi Alba, ora invece guardo molto Cucurella, appena passato al Real Madrid: mi piace il suo modo di giocare».

NUMERO DI MAGLIA E MESSAGGIO AI TIFOSI – «Se si dovesse liberare prenderei il numero 24 perché l’ho indossato per tanti anni al Villarreal, ma il numero non è una fondamentale per me. Ora che sono arrivato a Roma voglio conoscere la sua storia e la sua cultura. Nel mio tempo libero mi piacciono le cose semplici come il cinema e giocare a padel. Spero che sia una grande stagione per la Lazio, che ci regali tante soddisfazioni e che i tifosi restino al nostro fianco durante tutto l’anno».