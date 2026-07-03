Hanno Detto
Pedraza, le prime parole: «Sono qui con molta voglia di iniziare! Sempre Forza Lazio»
Alfonso Pedraza è il primo “acquisto” della Lazio in vista della prossima stagione: le prime dichiarazioni dell’esterno ex Villareal
La Lazio ha ufficializzato il suo primo acquisto della nuova sessione di mercato. Pedraza è un nuovo calciatore biancoceleste e rappresenta il primo innesto del club in vista della prossima stagione. Un’operazione che apre ufficialmente il capitolo entrate per la società capitolina, chiamata a costruire una rosa competitiva e funzionale alle esigenze tecniche della squadra.
L’arrivo del difensore segna un primo passo concreto nel percorso di rafforzamento della Lazio, che nelle prossime settimane continuerà a muoversi sul mercato per completare l’organico. Pedraza porta nuove soluzioni nel reparto arretrato e potrà essere valutato fin dai primi giorni di lavoro con il gruppo.
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Pedraza, il messaggio ai tifosi biancocelesti
Dopo l’ufficialità, Pedraza ha voluto rivolgere subito un pensiero ai tifosi della Lazio. Attraverso i canali social del club, il difensore ha mandato il suo primo messaggio da nuovo giocatore biancoceleste:
«Ciao ragazzi sono qui con molta voglia di iniziare, vi mando un saluto e sempre Forza Lazio».
Parole semplici ma significative, che raccontano la voglia del nuovo arrivato di iniziare questa avventura e di entrare rapidamente nel clima della piazza laziale. Il primo contatto con l’ambiente è arrivato nel segno dell’entusiasmo e della disponibilità.
Per Pedraza si apre ora una nuova fase della carriera. L’approdo alla Lazio rappresenta un passaggio importante, in un club ambizioso e con una tifoseria esigente. Il difensore dovrà inserirsi nel nuovo contesto tecnico e dimostrare fin da subito di poter dare un contributo concreto alla squadra. Il post:
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