Calciomercato
Provedel Inter, si va verso la conclusione! Scambio di documenti tra i club
Provedel Inter, si va verso la conclusione di una lunga trattativa! Scambio di documenti tra nerazzurri e la Lazio
Il calciomercato estivo mette a segno uno dei colpi più importanti per quanto riguarda i portieri della Serie A. Le ultime ore hanno portato alla definitiva svolta per il futuro della porta nerazzurra, trovando la quadra in tempi rapidissimi.
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Lo scambio di documenti per Ivan Provedel
La trattativa è ormai giunta alle battute conclusive. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, Inter e Lazio hanno firmato e completato lo scambio di documenti per il trasferimento a Milano di Ivan Provedel. Superati gli ultimi dettagli burocratici, l’estremo difensore è pronto a legarsi ufficialmente ai campioni d’Italia, coronando il suo desiderio di vestire la maglia nerazzurra.
Le cifre dell’affare per Provedel
L’operazione si è conclusa felicemente sulla base di 3 milioni di euro. Una cifra che ha messo d’accordo i due club, dopo che la Lazio era partita da una richiesta iniziale leggermente più alta. Il club nerazzurro si assicura così un usato sicuro di assoluto affidamento per il campionato e la Champions League, affiancandolo a Josep Martinez nelle rotazioni.
Le visite mediche di Ivan Provedel
Le formalità di rito sono già state pianificate. Il portiere classe 1994, reduce da stagioni da assoluto protagonista a Roma, svolgerà le visite mediche. Subito dopo la fine dei test fisici arriverà la firma sul contratto triennale, ponendo la parola fine a una delle telenovele di mercato più calde dell’estate.
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