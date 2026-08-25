Hanno Detto
Pedraza: «I primi tre punti ci spronano a lavorare e migliorare!» – FOTO
Alfonso Pedraza, giocatore della Lazio, ha affidato ai social le proprie sensazioni emerse nel post gara con il Bologna
La prima giornata del campionato di Serie A 2026/27 ha regalato sorrisi e risposte importanti per la formazione capitolina. Nella giornata di ieri, la Lazio è scesa in trasferta sul campo dello stadio Renato Dall’Ara per affrontare il Bologna guidato da Tedesco, imponendosi di misura con il risultato di 0-1. La marcatura decisiva che ha permesso ai biancocelesti di conquistare l’intera posta in palio porta la firma di Davide Frattesi, autentico match-winner della serata emiliana. Una vittoria di spessore che lancia subito le ambizioni del gruppo nella nuova stagione calcistica!
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Le sensazioni e il messaggio social di Alfonso Pedraza
Tra i protagonisti della splendida prova corale offerta dalla squadra c’è spazio anche per le grandi soddisfazioni personali dei singoli elementi della rosa. Il laterale Alfonso Pedraza si è infatti professato estremamente orgoglioso per i tre punti fondamentali ottenuti con la maglia della Lazio contro i felsinei in un contesto ambientale particolarmente ostico. Subito dopo il triplice fischio che ha sancito il successo esterno, il calciatore ha voluto condividere tutta la sua emozione e le sensazioni personali attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, celebrando un esordio stagionale da incorniciare e caricando l’ambiente in vista delle prossime sfide!
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