Arriva la conferma per Pinamonti! Accordo raggiunto con il Sassuolo per il centravanti

Pinamonti sarà un nuovo attaccante biancoceleste, rivelati i dettagli dell’accordo tra Lazio e Sassuolo per l’attaccante classe ’99

Dopo diversi giorni di trattative intense è arrivata la tanto attesa conferma sul fronte Andrea Pinamonti. La Lazio ha raggiunto l’intesa con il Sassuolo per l’arrivo dell’attaccante, destinato a diventare il nuovo centravanti a disposizione di Gennaro Gattuso. La trattativa, che nelle ultime ore aveva fatto registrare importanti passi avanti, è dunque arrivata alla definizione.

A confermare l’accordo è stato Nicolò Schira su X, che ha fornito anche i dettagli economici dell’operazione. Il trasferimento prevede un esborso totale di 12 milioni di euro, bonus compresi, con il giocatore che firmerà un contratto con la Lazio fino al 2030, con opzione per prolungare l’accordo fino al 2031.

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Pinamonti è il nuovo centravanti di Gattuso

L’arrivo di Pinamonti rappresenta il colpo individuato dalla Lazio per completare il reparto offensivo. Il classe 1999 era diventato da giorni il principale obiettivo della società biancoceleste, che aveva intensificato i contatti con il Sassuolo proprio per trovare la formula e le condizioni economiche giuste.

La fumata bianca è arrivata dopo una trattativa particolarmente delicata, nella quale la Lazio ha dovuto lavorare anche sulla struttura dell’operazione. Ora l’affare è definito e l’attaccante può prepararsi a iniziare la nuova avventura nella Capitale.

Pinamonti, il Sassuolo saluta l’attaccante

Per il Sassuolo si conclude invece l’esperienza di Pinamonti, al termine di una trattativa che ha portato nelle casse neroverdi un’operazione dal valore complessivo di 12 milioni di euro, bonus inclusi, ed ora potrà affondare il colpo per Sebastiano Esposito dal Cagliari.

La Lazio può così considerare chiusa una delle principali priorità del mercato: Andrea Pinamonti è pronto a diventare un nuovo giocatore biancoceleste.