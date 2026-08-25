Calciomercato
Nuova idea per l’attacco dopo Pinamonti: la Lazio valuta Harder del Lipsia
Nuova idea in casa Lazio dopo l’acquisto di Pinamonti dal Sassuolo: si valuta Conrad Harder del Lipsia
La Lazio non intende fermarsi sul mercato e valuta nuovi profili per rinforzare il proprio reparto offensivo. In attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Andrea Pinamonti, il club biancoceleste guarda con attenzione in Germania. Come rivelato dal giornalista Philipp Hinze di SkySports DE, la società capitolina avrebbe infatti formulato una proposta di prestito con diritto di riscatto per Conrad Harder, giovane talento attualmente in forza al Lipsia.
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Il profilo di Harder e l’intreccio col Lipsia
Classe 2005 e considerato tra i prospetti d’attacco più interessanti, il danese era approdato nel club tedesco soltanto un anno fa dallo Sporting Lisbona a fronte di un investimento da circa 24 milioni di euro. L’imminente arrivo di Christopher Nkunku al Lipsia libererebbe l’uscita di Conrad Harder, che nell’ultima annata ha messo a segno 3 reti e 4 assist in 32 presenze complessive.
La concorrenza estera per Harder e i paletti finanziari
La trattativa per assicurarsi Conrad Harder si preannuncia tuttavia complessa. Sul calciatore si registra infatti il forte interesse di compagini estere come Leeds e Galatasaray, pronte a scatenare un’asta negli ultimi giorni di mercato. Inoltre, per la Lazio l’operazione resta subordinata a eventuali cessioni preliminari per rispettare i vincoli di bilancio a saldo zero imposti dal club.
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