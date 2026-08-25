Sondaggio del Siviglia per Ratkov: l’attaccante non rientra nei piani di Gattuso

C’è stato un sondaggio del Siviglia per Petar Ratkov: l’attaccante serbo ha già rifiutato le piste Dinamo Mosca e Southampton

Negli ultimi giorni di calcio mercato si accende il futuro di Petar Ratkov. L’attaccante serbo è ormai ufficialmente fuori dal progetto tecnico di mister Gennaro Gattuso, ma la sua partenza si sta rivelando più complessa del previsto. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, l’ex centravanti del Salisburgo ha già rispedito al mittente le offerte avanzate da Dinamo Mosca e Southampton. Sullo sfondo, però, restano vive alcune piste in Spagna: si registrano infatti sondaggi da parte di diversi club de La Liga, con il Siviglia in prima fila dopo aver chiesto informazioni dettagliate per portarlo in Andalusia.

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Il futuro di Petar Ratkov dopo l’arrivo di Pinamonti

Gli spazi a Formello rischiano di azzerarsi definitivamente a breve. La Lazio ha infatti chiuso l’operazione con il Sassuolo per l’arrivo di Andrea Pinamonti, acquisto che spinge l’attaccante serbo ai margini della rosa. Per Petar Ratkov è giunto il momento delle scelte definitive: restare a Roma da separato in casa o cedere al corteggiamento estero prima del gong finale.