Artistico, l’attaccante biancoceleste rimane un obiettivo del Padova

Artistico, l’attaccante è in uscita dalla Lazio: il Padova continua a seguirlo ma valuta altri profili, tra cui Borrelli del Cagliari

Prosegue il lavoro in uscita in casa Lazio per definire il futuro dei giovani profili rientrati alla base. Tra i nomi più caldi c’è quello di Gabriele Artistico, centravanti di proprietà biancoceleste reduce dall’esperienza in prestito allo Spezia. Come rivelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, il centravanti classe 2002 continua a essere un obiettivo prioritario per il Padova, club intenzionato a regalarsi un rinforzo di spessore per il proprio reparto d’attacco.

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La concorrenza per Artistico sul mercato

Le prestazioni offerte dal giovane attaccante con la maglia delle Aquile bianconere non sono passate inosservate. Oltre al forte interesse dei veneti, anche la Sampdoria ha inserito il nome del calciatore laziale nella lista dei desideri. La dirigenza doriana sta infatti valutando il suo profilo per completare le rotazioni offensive, creando così un vero e proprio duello di mercato attorno al cartellino di Artistico.

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Le manovre della Lazio su Artistico e le alternative venete

La società capitolina attende l’offerta ideale per far partire il ragazzo a titolo temporaneo o definitivo. Nel frattempo il Padova, per tutelarsi di fronte alla concorrenza genovese, ha avviato contatti paralleli anche con il Cagliari per Gennaro Borrelli. Le prossime ore saranno cruciali per capire quale destinazione sceglierà Artistico per proseguire il proprio percorso di crescita.