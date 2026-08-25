Lazio Genoa, stop del Prefetto di Roma. Vietata la trasferta ai tifosi liguri

Lazio Genoa senza tifosi ospiti. La decisione ufficiale del Prefetto di Roma fa discutere: il comunicato

In vista di Lazio Genoa, sfida valida per la seconda giornata di Serie A e in programma domenica 30 agosto alle 20:45, arriva una disposizione che riguarda la vendita dei biglietti. Il Prefetto di Roma ha infatti stabilito il divieto di acquisto dei tagliandi per i residenti nella Regione Liguria. Il provvedimento, adottato in vista dell’appuntamento dell’Olimpico, contiene anche le motivazioni alla base della decisione. La misura interessa dunque i tifosi residenti sul territorio ligure e modifica le modalità di accesso alla gara in questione. Vi proponiamo di seguito il comunicato:

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«Prot. n. 340468/2026 del 20 agosto 2026

PREMESSO che domenica 30 agosto 2026 alle ore 20.45, presso lo Stadio

Olimpico di Roma, si terrà l’incontro di calcio “S.S. Lazio – Genoa C.F.C.”

valevole per il Campionato Nazionale di Serie A, stagione 2026/2027;

VISTA la determinazione n. 30 del 18 agosto 2026 con la quale

l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, considerato il profilo di

alto rischio della predetta gara , ha rinviato al Comitato di Analisi sulle

Manifestazioni Sportive l’approfondimento per l’individuazione di adeguate

misure di rigore;

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VISTA la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle

Manifestazioni Sportive n. 30 del 18 agosto 2026 che sottopone alla valutazione

del Prefetto, sentito il Questore, l’opportunità di disporre il divieto di vendita

dei tagliandi di accesso allo Stadio Olimpico ai residenti nella Regione Liguria,

in ragione della rivalità che contrappone le due tifoserie , sfociata, in occasione

di precedenti incontri, in episodi di violenza, da ultimo nell’incontro “Genoa

C.F.C. – S.S. Lazio” del 10 aprile 2022, quando i tifosi genoani avevano teso un

agguato al corteo dei tifosi laziali diretti allo Stadio rendendo necessario

l’intervento delle Forze dell’Ordine nonché alla luce dei disordini verificatisi il

14 dicembre 2025 a Genova, in occasione della partita tra la squadra del Genoa e

quella dell’Inter, i cui tifosi sono storicamente gemellati con quelli della Lazio,

quando un nutrito gruppo di ultras liguri tentavano di aggredire i tifosi interisti

con un fitto lancio di materiale esplodente e oggetti contundenti, evento che

potrebbe indurre i tifosi biancocelesti a vendicare i sodali dell’Inter in occasione

dell’incontro di calcio del 30 agosto p.v.;».