Pedraza Lazio, subentra l'Aston Villa! La strategia di Fabiani - Lazio News 24

Pedraza Lazio, sull’esterno del Villareal che piace ai biancocelesti ora c’è anche il club inglese. Il d.s. Angelo Fabiani ha un piano preciso

La Lazio si muove con decisione sul mercato in vista di un possibile cambio sulla corsia mancina. L’uscita di Nuno Tavares, sempre più probabile nelle prossime settimane, costringe il club biancoceleste a farsi trovare pronto con un’alternativa affidabile e già pronta per il campionato.

In questo scenario prende quota il nome di Alfonso Pedraza, esterno mancino di proprietà del Villarreal, profilo che unisce esperienza internazionale e conoscenza dei grandi palcoscenici europei.

Lazio, Pedraza il primo nome per il dopo Tavares

Il classe 1996 è un giocatore duttile, abituato a giocare sia da terzino puro sia da esterno a tutta fascia. Caratteristiche che lo rendono particolarmente appetibile per la Lazio, alla ricerca di un profilo pronto e con un bagaglio di esperienza già consolidato.

Il suo nome è finito in cima alla lista del direttore sportivo Angelo Fabiani, che sta lavorando per anticipare la concorrenza e consegnare al tecnico un rinforzo funzionale già in questa fase della stagione.

Pedraza Lazio, l’Aston Villa e la carta Unai Emery

Nelle ultime ore, però, per il talerale spagnolo si è inserito con forza l’Aston Villa. Il club inglese avrebbe individuato in Pedraza un profilo ideale per rinforzare la propria rosa e, soprattutto, può contare su un fattore chiave: Unai Emery. L’allenatore spagnolo conosce molto bene il giocatore, avendolo già allenato proprio in Spagna, e avrebbe espresso un chiaro gradimento per il suo ritorno sotto la sua guida.

Pedraza Lazio, la strategia di Fabiani: offerta da 5 milioni

Per provare a superare l’ostacolo inglese, la Lazio è pronta a giocarsi le proprie carte. Fabiani starebbe lavorando su un’operazione da circa 5 milioni di euro come indennizzo complessivo da presentare al Villarreal, cercando di convincere il club iberico sulla bontà della proposta e sulla volontà del giocatore.

Molto dipenderà anche dalle tempistiche legate alla cessione di Nuno Tavares: la dirigenza biancoceleste vuole farsi trovare pronta per non restare scoperta in un ruolo chiave.

La sensazione è che i prossimi giorni possano essere decisivi per capire se la Lazio riuscirà davvero a battere la concorrenza dell’Aston Villa e portare Alfonso Pedraza a Roma!

