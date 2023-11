Pecci: «Il derby è stato soporifero e noioso ieri. Su Immobile non convocato da Spalletti? Ecco cosa penso»

Pecci, l’ex calciatore rilascia alcune dichiarazioni esprimendo il suo parere sul derby e sulla mancata convocazione di Ciro

Intervenuto alla Domenica Sportiva, Eraldo Pecci esprime il suo parere sul derby Lazio-Roma di ieri e su Immobile

PAROLE – Era partita meglio la Roma, ma poi è venuta fuori la Lazio. È stato un derby soporifero, mi aspettavo qualcosa in più. Esclusione Immobile? Il ct è alla ricerca di una soluzione più definitiva e sta guardando altri giocatori come Scamacca. Ci sarà un ritorno di Ciro? Può essere ma va detto che Immobile non è più giovanissimo, ha fatto più gol di Chinaglia e di Signori ma l’allenatore della Nazionale ha diritto di guardare anche al domani