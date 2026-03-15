Avversari
Pavlović nel pre partita: «Siamo pronti! Sono molto contento per i tifosi. Su Maldini…»
Strahinja Pavlović, giocatore del Milan, ha parlato nel pre partita del match della 29a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri. Le dichiarazioni
Strahinja Pavlović, giocatore del Milan, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 29a giornata di Serie A 2025/26 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:
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CARICA – «Si è una bella opportunità, siamo pronti, dobbiamo esserlo da subito! Pensiamo a noi stessi e fare la nostra partita fino alla fine».
TIFOSI – «Si 10 mila tifosi, sono molto contento!».
MALDINI – «Non è facile, dobbiamo essere pronti e stare attenti perché lui è un grande giocatore con tante qualità».
QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.
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