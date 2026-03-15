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Pavlović nel pre partita: «Siamo pronti! Sono molto contento per i tifosi. Su Maldini…»

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4 giorni ago

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Pavlovic
Dc Roma 31/08/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Milan / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Strahinja Pavlovic

Strahinja Pavlović, giocatore del Milan, ha parlato nel pre partita del match della 29a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri. Le dichiarazioni

Strahinja Pavlović, giocatore del Milan, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 29a giornata di Serie A 2025/26 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

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CARICA – «Si è una bella opportunità, siamo pronti, dobbiamo esserlo da subito! Pensiamo a noi stessi e fare la nostra partita fino alla fine».

TIFOSI – «Si 10 mila tifosi, sono molto contento!».

MALDINI – «Non è facile, dobbiamo essere pronti e stare attenti perché lui è un grande giocatore con tante qualità».

Quote Lazio Milan
Pavlović nel pre partita: «Siamo pronti! Sono molto contento per i tifosi. Su Maldini...» 23

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.
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