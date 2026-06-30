Patric vuole legarsi alla Lazio! Rinnovo in programma? Cosa filtra

Patric vuole continuare la sua avventura alla Lazio! Il centrocampista spagnolo è in scadenza di contratto nel 2027. Rinnovo in programma?

La sessione di calciomercato della Lazio non si concentra solo sui nuovi arrivi, ma passa inevitabilmente dal blindare i punti fermi dello spogliatoio. La dirigenza biancoceleste si sta tuffando con decisione sulla questione rinnovi. Se la trattativa per Danilo Cataldi resta una priorità, il nome caldissimo per il prolungamento contrattuale è quello di Patric, come evidenzia Il Messaggero.

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Il peso nello spogliatoio e il rinnovo di Patric

A Formello fin dal 2015, il difensore spagnolo è diventato nel tempo un vero e proprio leader silenzioso. Per Patric il prossimo accordo potrebbe rappresentare l’ultimo grande contratto della carriera, il coronamento di un’avventura ultradecennale a Roma. Nonostante non ci siano ancora stati contatti ufficiali, l’accordo tra le parti appare vicinissimo: la società riconosce l’attaccamento alla maglia dello spagnolo, pronto a legarsi a vita ai colori biancocelesti.

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Come si adatta Patric al modulo di Gattuso

L’importanza del calciatore non si limita però alla leadership, ma assume un valore tattico fondamentale nello scacchiere del nuovo tecnico, Gennaro Gattuso. Nel dinamico 4-3-3 o nel solido 4-2-3-1 dell’allenatore calabrese, l’eclettismo dello spagnolo diventa una risorsa d’oro. Patric possiede infatti quelle doti di aggressività e rapidità ideali per aggredire alti gli avversari, caratteristiche imprescindibili per il calcio d’intensità predicato dall’ex ct.

Duttilità e leadership: cosa può dare Patric alla nuova Lazio

La vera arma segreta del classe ’93 resta la sua straordinaria versatilità. Nella prossima stagione Patric è pronto a garantire una copertura totale: la sua capacità di agire sia come centrale difensivo che come schermo davanti alla difesa a centrocampo offre a Gattuso infinite soluzioni a partita in corso. Esperienza, affidabilità nei momenti di massima pressione e un’assoluta dedizione alla causa: la nuova Lazio riparte dalla certezza del suo senatore.