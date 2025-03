Patric, le parole del difensore spagnolo ai microfoni di Sky

Patric, il difensore spagnolo esterna la sua gioia per la qualificazione ottenuta con il Viktoria Plzen rilasciando queste parole

Missione compiuta per la Lazio di Baroni, la quale riesce nonostante il pari interno con il Viktoria Plzen, a qualificarsi per i quarti e sfiderà il Bodo Glimt. Ai microfoni di Sky a fine partita ha parlato Patric, il quale esterna cosi le sue sensazioni a caldo

PAROLE – Ultimamente gli piaceva andare sul secondo palo, ma gli avevo chiesto di andare io e di non rompere e fidarsi di andare sul primo palo che avrebbe segnato. Dobbiamo pensare partita per partita, l’obiettivo è la e crederci, essere positivi in ogni partita e pensare che possiamo arrivare in finale, ma ragionando partita per partita