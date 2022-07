Patric: «Foto della stagione? Il gol di Milinkovic alla Juventus»

Il difensore della Lazio Patric ha svelato quale per lui è stato il miglior momento della scorsa stagione

Il difensore della Lazio Patric, in una lunga intervista a Lazio Style Summer, ha svelato anche quale è stato per lui il miglio momento della passata stagione.

FOTO DELLA STAGIONE – «Probabilmente il gol del pareggio di Milinkovic in casa della Juventus, quando ci siamo qualificati matematicamente in Europa League. Lo scorso anno venivamo da un cambiamento importante a livello tattico, con il cambio di Inzaghi con Sarri: da Natale in poi, la squadra ha capito cosa vuole il mister ed ha giocato molto meglio, meritando la qualificazione».

