Patric contro Retegui, scintille in Lazio-Genoa: cosa è successo

Patric, scontro acceso tra il difensore e l’attaccante ligure durante un azione in area di rigore biancoceleste: i dettagli

Chi l’ha detto che la Coppa Italia viene messa in secondo piano come obiettivo dai calciatori, ne sanno qualcosa Patric e Retegui. I due giocatori sono stati protagonisti di un acceso diverbio dovuto alla richiesta di un corner di Retegui per deviazione del biancoceleste che lo ha retarguito e non sono volate successivamente parole tenere fra i due.