Pastore a Radio Laziale: «Tutti parlano della posizione di De Vrij sul gol di Arnautovic ma c’è un dettaglio passato inosservato»

Pastore, il giornalista si esprime con parole forti e dure nei confronti del gol di Arnautovic sottolineando un dettaglio passato inosservato

Intervistato ai microfoni di Radio Laziale, Giuseppe Pastore torna ad analizzare il gol di Arnautovic che ha aperto la serata tra Inter e Lazio, rilasciando a riguardo queste sue considerazioni. Ecco cos ha detto il cronista

PAROLE – Per me si parla dell’episodio sbagliato. L’eventuale infrazione sul gol di Arnautovic è il blocco di Dumfries su Rovella, più della posizione di De Vrij. Ricordate il gol di mano di Cutrone in un Milan – Lazio? Esempio del fatto che il VAR non vede tutto. Nessuno sta commentando in questi giorni del blocco su Rovella che stava andando verso Arnautovic. Milan – Lazio? Domenica potrebbe essere l’ultima spiaggia per i rossoneri, ma già stasera contro il Bologna. C’è frenesia di fissare l’attimo, ma quest’ultimo cambia sempre. Si va alla giornata. Il Milan è una squadra inaffidabile, mentre il Bologna, che ha perso in casa solo una volta, al contrario non lo è. Sarei sorpreso se il Milan facesse sei punti, ma a Torino ha dominato ed è sembrata in forma. All’andata contro la Lazio il Milan ha preso due gol in 5 minuti uguali, ha staccato la spina. Completamente inaffidabile, in pochi minuti può succedere di tutto. Il rientro di Vecino? Lui è importante, dava ricambio a centrocampo ed è un signor giocatore. Fa gol, difende, intelligente. Perno della Lazio di Sarri di due anni fa. A gennaio avevamo commentato il mercato della Lazio e non siamo stati lusinghieri, tutti gli innesti sono ancora delle comparse