Guida TV: la diretta delle partite di oggi di Serie A, Serie B, Champions League, Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset

Ecco la guida alle partite di sabato e domenica: Serie A, Serie B ma anche campionati esteri come la Liga, la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1: il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i canali. Dalla ricca offerta Sky Sport a quella DAZN (Clicca qui per Abbonarti), senza dimenticare ovviamente quella della tv pubblica Rai o quella di Mediaset, passando per le novità della programmazione di Eleven Sports, Eurosport e Sportitalia.

Ecco dunque le partite di calcio oggi per tutti i dispositivi mobili (tablet, smartphone e perfino console da gioco) e tutti i device, ma pure per tv e smart tv.

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019

14.30 Atalanta-Napoli (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

16.30 Juventus-Chievo (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

21.00 Pescara-Cremonese (Serie B) – RAI SPORT e DAZN

SABATO 23 NOVEMBRE 2019

11.00 Lazio-Roma (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00 Inter-Torino (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30 West Ham-Tottenham (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

14.30 Empoli-Fiorentina (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO

15.00 Atalanta-Juventus (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

15.00 Benevento-Crotone (Serie B) – DAZN e DAZN1

15.00 Juve Stabia-Salernitana (Serie B) – DAZN

15.00 Livorno-Trapani (Serie B) – DAZN

15.00 Pordenone-Perugia (Serie B) – DAZN

15.00 Pro Vercelli-Renate (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.30 Fortuna D.-Bayern (Bundesliga) – SKY SPORT UNO

16.00 Crystal Palace-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

16.00 Betis-Valencia (Liga) – DAZN

16.30 Sassuolo-Sampdoria (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO (differita)

18.00 Milan-Napoli (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.00 Empoli-Venezia (Serie B) – DAZN

18.30 Manchester City-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

20.45 Torino-Inter (Serie A) – DAZN e DAZN1

21.00 Flamengo-River Plate (Finale Copa Libertadores) – DAZN

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019