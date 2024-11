Parolo: «Ricordo la mia ultima gara all'Olimpico come se fosse oggi. Posso dire che...»

Le parole di Marco Parolo sulla sua ultima gara con la maglia della Lazio. Ecco cosa ha raccontato

Marco Parolo, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Serie A, ha parlato così della sua ultima gara giocata all’Olimpico con la maglia della Lazio.

PAROLE– «Ricordo la mia ultima gara all’Olimpico come se fosse oggi. Lo stadio era vuoto, perché eravamo nell’epoca del Covid; sono andato in panchina per godermi gli ultimi momenti, perché già sapevo che non avrei rinnovato con la Lazio. Poi ero nei pressi dell’area tecnica e ho fatto un sogno dentro di me; i sogni non si raccontano però posso dire che quel sogno ancora è rimasto e che essere ambiziosi è giusto ».