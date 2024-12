Parolo: «Marusic? Sono felicissimo per lui che abbia saputo reagire e essere determinante a Lecce»

Parolo, l’ex biancoceleste si esprime con parole di elogio nei confronti di Marusic rilasciando queste sue considerazioni a riguardo

Intervenuto ai microfoni di Dazn alla luce della vittoria della Lazio a Lecce, Parolo ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi in modo particolare su Marusic. Ecco le sue parole sul biancoceleste

PAROLE – È il bello del calcio. Da martoriato al gol decisivo ed è il bello del calcio, di quello che abbiamo fatto per anni dove tu passavi una settimana veramente dove ti facevi veramente mille domande quando avevi fatto una partita storta: “Ma sono ancora all’altezza?”, “Ma posso giocare?”, “Non ne becco una”. E la partita dopo che si saliva dentro quell’adrenalina e quella voglia, la vai a determinare o anche fai una gran partita e ti cambia totalmente il giudizio di quello che pensavi. Internamente lo sai, ma da calciatore vivi veramente degli alti e bassi interni molto forti e sono contento per lui perché reagisci subito. Tante volte pensavi al tifoso che la settimana prima ti aveva massacrato “Non ce la fai più, sei finito” a “Ma che gol hai fatto, sei un eroe”. Il calcio è così, è bello anche per questo e sono contento che sia stato proprio lui a farlo in questo modo. Ce ne sono tanti di esempi