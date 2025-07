Calciomercato Lazio, via tutti gli esuberi. Come sta procedendo la vendita? Le ultime - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: via agli esuberi per sbloccare il mercato di gennaio. La situazione

Il Calciomercato Lazio entra nel vivo, ma per dare il via a nuovi colpi in entrata è necessario prima fare cassa. La società biancoceleste si trova in una fase cruciale: l’obiettivo è rientrare entro il 30 settembre nel parametro 0,8 dell’indice del costo del lavoro allargato, un requisito fondamentale per poter operare liberamente nella sessione invernale di mercato.

Per raggiungere questo traguardo, la Lazio ha iniziato a liberarsi degli esuberi, cedendo quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici della nuova stagione. Le prime operazioni in uscita sono già state messe a segno, e rappresentano un segnale positivo nella direzione giusta. La cessione di Tchaouna, che porterà circa 15 milioni di euro nelle casse del club, è uno dei colpi più significativi finora. A questa si aggiunge quella di Casale, trasferitosi per 6,8 milioni.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, queste prime cessioni consentono alla Lazio di avvicinarsi in modo concreto alla soglia richiesta. Tuttavia, per centrare pienamente l’obiettivo, sarà necessario completare tutte le altre operazioni in uscita già pianificate. La rosa attuale presenta ancora diversi elementi considerati fuori progetto, e la loro partenza non solo alleggerirebbe il monte ingaggi, ma garantirebbe anche nuove risorse da reinvestire.

Il Calciomercato Lazio si gioca dunque anche sul piano economico e gestionale: senza il rispetto dei vincoli finanziari imposti dalla Lega Serie A, sarà impossibile intervenire a gennaio per rinforzare la squadra. È quindi una corsa contro il tempo e contro i conti, nella quale ogni milione incassato può fare la differenza.

In questo contesto, il lavoro della dirigenza sarà decisivo. Tare e Fabiani dovranno muoversi con rapidità e precisione per chiudere le uscite rimanenti e offrire a Baroni nuove possibilità sul mercato invernale. L’ambizione del club è chiara: costruire una squadra competitiva senza violare i parametri economici. Tutto passerà, inevitabilmente, dalle prossime settimane di Calciomercato Lazio, dove ogni trattativa potrà risultare decisiva per il futuro della stagione.