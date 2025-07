Insigne-Lazio, si è disposti ad aspettare fino a gennaio? Ecco la situazione di mercato - Lazio News 24

Condividi via email

Insigne-Lazio, il sogno continua: l’ex Napoli disposto ad aspettare fino a gennaio. Il racconto

Il possibile asse Insigne-Lazio continua a far parlare e alimenta le speranze dei tifosi biancocelesti. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, Lorenzo Insigne sarebbe pronto ad attendere la Lazio fino a gennaio, qualora le condizioni attuali impediscano un trasferimento immediato. Una volontà chiara, che testimonia quanto forte sia il desiderio dell’esterno offensivo di tornare in Italia e, soprattutto, di ritrovare Maurizio Sarri.

Attualmente legato al Toronto FC, Insigne sembra ormai lontano dal progetto MLS e guarda con attenzione al ritorno in Serie A. Il legame con l’allenatore toscano è profondo: sotto la guida di Sarri, Insigne ha vissuto il periodo più esaltante della sua carriera, diventando uno dei giocatori simbolo del Napoli. Ed è proprio questo rapporto a rendere così credibile l’ipotesi Insigne-Lazio.

Il blocco del mercato che attualmente limita l’operatività del club biancoceleste non spaventa il giocatore. Al contrario, Insigne sarebbe pronto a prendersi il tempo necessario pur di coronare il suo ritorno in Italia con la maglia della Lazio. Un atteggiamento che rivela quanto il progetto biancoceleste venga visto come una priorità assoluta, a discapito di eventuali offerte da altri club.

Per la Lazio si tratterebbe di un innesto di grande prestigio: esperienza, qualità tecniche e leadership in campo, tutti elementi che potrebbero dare nuova linfa alla fase offensiva di Sarri, specialmente nella seconda parte di stagione. Tuttavia, prima di poter pensare concretamente all’arrivo di Insigne, la società dovrà risolvere le criticità legate all’indice di liquidità e alle cessioni necessarie per sbloccare il mercato.

Nonostante le incertezze, l’operazione Insigne-Lazio resta più che una semplice suggestione estiva. Le possibilità di vedere l’ex Napoli a Formello crescono giorno dopo giorno, complice la pazienza del giocatore e la fiducia nello staff tecnico. Sarri, dal canto suo, accoglierebbe volentieri un elemento già abituato ai suoi meccanismi e in grado di incidere da subito.

Il percorso non sarà semplice, ma la volontà di tutte le parti coinvolte è chiara. Insigne-Lazio potrebbe diventare realtà, anche a stagione in corso. Non resta che attendere: gennaio è vicino, e il colpo potrebbe essere solo rimandato.