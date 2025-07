Calciomercato Lazio, occhi puntati su Pobega. Quella rivale però potrebbe avere la meglio - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, occhi su Pobega: il centrocampista del Milan tra i nomi monitorati. La situazione attuale

Il Calciomercato Lazio è entrato in una fase cruciale e il club biancoceleste sta valutando con attenzione diverse opzioni per rafforzare il centrocampo. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza capitolina c’è anche Tommaso Pobega, mediano del Milan che potrebbe lasciare i rossoneri in questa sessione estiva.

Classe 1999, Pobega è un centrocampista fisico e dinamico, cresciuto nel settore giovanile del Milan ma mai pienamente esploso con la maglia rossonera. Dopo diverse esperienze in prestito – tra cui Pordenone, Spezia, Torino e una precedente parentesi al Bologna – il suo ritorno a Milanello non gli ha garantito il minutaggio sperato. Attualmente fuori dal progetto tecnico di Paulo Fonseca, il Milan è pronto a cedere il giocatore a fronte di un’offerta adeguata.

Il club rossonero valuta il cartellino di Pobega circa 8 milioni di euro, una cifra considerata trattabile. All’interno delle strategie del Calciomercato Lazio, il profilo dell’ex Spezia rappresenterebbe una possibile alternativa a centrocampo, soprattutto in vista di un’eventuale cessione di uno tra Basic, Vecino o Marcos Antonio. La Lazio, che sta lavorando per sbloccare alcune uscite e alleggerire il monte ingaggi, potrebbe decidere di affondare il colpo qualora si creassero le condizioni giuste.

Il direttore sportivo Fabiani e l’allenatore Marco Baroni sono alla ricerca di giocatori in grado di garantire equilibrio e profondità alla rosa. Pobega, con la sua struttura fisica e la capacità di giocare sia come mezzala che davanti alla difesa, rappresenta un’opzione interessante nel contesto tattico che il nuovo tecnico biancoceleste sta costruendo.

Nel frattempo, la Lazio continua a muoversi su più fronti, cercando di mantenere un equilibrio tra sostenibilità economica e competitività. Il blocco temporaneo del mercato, causato da vincoli legati all’indice di liquidità, non ha fermato l’attività della società, che prosegue i contatti per farsi trovare pronta una volta ottenuto il via libera.

L’ipotesi Calciomercato Lazio-Pobega non è ancora entrata nella fase calda, ma potrebbe prendere quota nelle prossime settimane, soprattutto se si sbloccheranno alcune cessioni. Il centrocampista del Milan resta alla finestra, in attesa di una chiamata che potrebbe rilanciarlo in Serie A e offrirgli maggiore continuità in un ambiente stimolante come quello biancoceleste.