Agostinelli su Lotito: «La situazione con i tifosi è preoccupante per quel motivo» - Lazio News 24

Agostinelli sulla frattura tra tifosi e Lotito: «La situazione è preoccupante». Le parole

Il clima in casa Lazio continua a essere teso e, al centro delle polemiche, c’è ancora una volta il presidente Lotito. Dopo la recente manifestazione organizzata dai tifosi biancocelesti contro la gestione societaria, sono arrivate le parole di Andrea Agostinelli, ex calciatore e allenatore della Lazio, che ha commentato la situazione ai microfoni di Radiosei.

Agostinelli non ha usato mezzi termini per descrivere il momento delicato che sta vivendo l’ambiente laziale. L’ex biancoceleste ha parlato apertamente del rapporto ormai compromesso tra la tifoseria e Lotito, sottolineando l’urgenza di un intervento da parte della società per ricucire il legame con la piazza.

«La manifestazione di ieri ha testimoniato, se ce ne fosse stato bisogno, la rottura tra i tifosi della Lazio e Lotito» – ha dichiarato Agostinelli – «Credo sia arrivato il momento in cui il presidente e la società tutta debbano fare qualcosa in più per un riavvicinamento. Non vedo una squadra vincente senza un minimo di fratellanza».

Secondo Agostinelli, ciò che sta accadendo alla Lazio è un caso quasi unico nel panorama calcistico italiano: «Quello che alla Lazio sta accadendo non accade da altre parti. Questa protesta così vibrante certifica il distacco, è una situazione non positiva assolutamente».

L’ex allenatore ha poi difeso i tifosi, spiegando come la loro protesta sia motivata da un amore profondo per i colori biancocelesti: «Anche il tifoso che ieri ha protestato mette la Lazio e la maglia prima di tutto, ma non può andare avanti in questo modo la situazione».

Uno degli elementi che ha contribuito ad alimentare il malcontento è stato il blocco del mercato estivo, ritenuto insufficiente per rafforzare una rosa che punta a mantenere competitività su più fronti. «Il blocco di mercato ha fatto esplodere qualcosa in più» – ha aggiunto Agostinelli – «e questa volta sono particolarmente preoccupato».

La figura di Lotito, da anni al centro del progetto Lazio, continua quindi a dividere. Mentre una parte della tifoseria chiede cambiamento e maggiore ambizione, il presidente resta fermo sulle sue posizioni. Resta da capire se nei prossimi giorni ci saranno segnali di apertura o se lo scontro continuerà ad alimentare tensioni in un ambiente già profondamente spaccato.